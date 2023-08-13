الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أسامة الأزهري يهنئ مفتي الجمهورية بتجديد الثقة في منصبه

د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية بالتجديد له في منصبه مفتيًا للجمهورية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الأزهري في بيان له: "أهنئ فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتجديد له لمدة عام، متمنيًا التوفيق والسداد والنجاح لدار الإفتاء المصرية".

وأشاد الدكتور أسامة الأزهري، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها دار الإفتاء المصرية في خدمة الإسلام والمسلمين وحرصها على مواكبة التطور الرقمي في معالجة العديد من القضايا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا جمهوريًّا اليوم، بمدِّ خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لمدة عام مفتيًا لجمهورية مصر العربية، وتمَّ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

الدكتور أسامة الأزهري الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

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