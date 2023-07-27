الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة الأزهرى: أنبياء الله تكلموا بكافة اللغات القديمة وارتدوا كافة الأزياء

أسامة الأزهرى
أسامة الأزهرى

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، إن القرآن الكريم ورد فيه ذكر 25 نبيًا منهم 18 في موضع واحد في سورة الأنعام.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام: "وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وموسى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي المحسنين وَزَكَرِيَّا ويحيى وعيسى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصالحين وَإِسْمَاعِيلَ واليسع وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى العالمين".

وأشار إلى أن السبع أنبياء الباقيين تم إجمالهم في هذا البيت حتى لا ينسوا وجاء فيه: حتم على كل ذي التكليف معرفة الأنبياء على التفصيل قد علموا في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقي سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا.

يوجد أنبياء لا نعرفهم ولا نعرف أقوامهم

وأكد أنه يوجد أنبياء لا نعرفهم ولا نعرف اقوامهم ولا مكانهم ولكن نعرفهم يوم القيامة فـ 124 ألف نبي انتشروا في كافة ربوع الأرض ومعنى ذلك أن أنبياء الله تكلموا بكافة اللغات القديمة التي كانت موجودة في البشرية وارتدوا كافة الأزياء الموجودة بالعالم وامتنهوا كل المهن الشريفة الموجودة فمامن قطعة في الأرض إلا وفيها مرقد لنبي كريم.

أسامة الأزهري القرآن الكريم أنبياء لانعرفهم يوم القيامة ربوع الأرض

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