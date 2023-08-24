خلال زيارته إلى أستراليا.. أسامة الأزهرى يزور جامعة ماكوارى ومقر البرلمان

زار الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، جامعة ماكواري في مدينة سيدني بأستراليا، في ضيافة السيناتور الدكتور شوكت مسلمان والبروفيسور راحات منير، وبمعية الشيخ عزام مستو والشيخ يحيي صافي والسيد خالد علم الدين.

كما زار الأزهري، مقر البرلمان في سيدني، في ضيافة الوزير جهاد ديب وزير الخدمات العامة والحكومة الرقمية وخدمات الطوارئ والشباب في نيوساوث ويليز، وبحضور القنصل المصري العام في سيدني السفير محمد خليل، ووفد من العلماء.

وألقى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، محاضرة في مسجد الرحمة في سيدني مساء الأربعاء بحضور كوكبة من العلماء والشيوخ الكرام وعموم أبناء الجالية المصرية.

وكان قد شارك، الأسبوع الماضي في احتفال قطاع الفنون التشكيلية باليوم العالمي للعمل التطوعي والإنساني ومساعدة الغير بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتوره نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، حيث أشاد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، في بداية حديثه بما سمعه من نماذج مشرفة في العمل الخيري والإنساني واستهل حديثه قائلاً جَاءَ رجل إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعَهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٍ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف أن كل سرور يدخله المسلم على أخيه هو من أحب الأعمال إلى الله ،مشيراً إلى أن أول كلمة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة أيها الناس أطعموا الطعام، موضحاً أنه صلى الله عليه أمر بإطعام الطعام على الإطلاق وأنه لن يكون هناك تدين صحيح وبيننا إنسان جائع، منوهًا بأنه أمرنا أن نصل الرحم ليس فقط في نطاق العائلة بل أمر بإطلاق الرحم الإنساني لكل إنسان على وجه الأرض.

الدكتور أسامة الأزهري خلال زيارته إلى أستراليا

الدكتور أسامة الأزهري خلال زيارته إلى أستراليا

الدكتور أسامة الأزهري خلال زيارته إلى أستراليا