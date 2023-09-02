السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف: نعيش مرحلة فارقة فى التاريخ والخطاب الدعوى

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المؤتمر الرابع والثلاثين غير تقليدي، فهذه المرحلة فارقة في التاريخ والخطاب الدعوي، ومواجهة جديدة لا تقل عن معركة تحرير المساجد وتخليصها من الجماعات المتطرفة بعد أن كانت مختطفة، بجهود ودعم سياسي.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال مؤتمر صحفي عقده السبت، لإعلان تفاصيل المؤتمر الـ٣٤ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن وزارة الأوقاف بذلت جهودًا ضخمة في استعادة المساجد مرة أخرى، وتمت بعد ذلك حركة إعمار في شتى المجالات بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن مصر وصلت لمرحلة تاريخية في إعمار المساجد.

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عمارة المساجد

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الاهتمام بعمارة المساجد من تعظيم شعائر الله، لافتًا إلى أن ذلك صاحبه اهتمام بالمعنى من خلال الأنشطة التي تعقد بالمساجد على مستوى الجمهورية، وأصبحت الوزارة لديها خريطة دعوية مبنية على الخريطة الجغرافية، لتصل الأنشطة الدعوية إلى كل مكان في مصر.

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ويتناول مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثون المحاور التالية: 
1- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.
2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.
3- الفتوى الإلكترونية.
4- التحفيظ والتدريس عن بعد.
5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.
6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الخطاب الدعوي تحرير المساجد وزارة الأوقاف الأعلى للشئون الإسلامية

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