وزير الأوقاف: الذكاء الاصطناعى ضرورة ولا بد من توظيفه فى كل ما يحمل الخير

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اجتماعًا بلجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم، في ضوء الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (9- 10) سبتمبر 2023م، تحت رعاية سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، بعنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة".

وخلال الاجتماع، وجه محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تفضله برعاية المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، مؤكدًا أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا المؤتمر دعم كبير للفكر الوسطي على المستوى الدولي.

وأكد وزير الأوقاف أن الذكاء الاصطناعي ضرورة، ولا بد من توظيفه في كل ما يحمل الخير ويحقق النفع للإنسانية جمعاء، وهو جزء هام من مستقبل صناعة الأمم، ويناقش العديد من الرؤى الإعلامية.

بينما أكد الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الأوقاف المصرية سباقة دائمًا في قضايا الحداثة والتجديد، وإعداد الأئمة علميًّا ومهاريًّا وثقافيًّا يشهد تطورًا عظيمًا غير مسبوق بالأوقاف.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والمخرج الكبير الأستاذ محمد شكري أبوعميرة رئيس التليفزيون المصري سابقًا، والأستاذ محمد الأبنودي رئيس تحرير عقيدتي، والأستاذ أحمد عطية صالح رئيس تحرير اللواء الإسلامي، والدكتور حسن علي سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم سابقًا، والأستاذ فريد إبراهيم رئيس القسم الديني ونائب رئيس التحرير بجريدة الجمهورية، والدكتور حسن مدني، والأستاذ مجاهد خلف نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية سابقًا، والأستاذ صبحي مجاهد، الكاتب الصحفي بجريدة روز اليوسف، والأستاذ حامد محمد حامد، مدير تحرير جريدة الأهرام المسائي، الأستاذ مجدي أمين بالتليفزيون المصري، والدكتور أحمد القاضي كبير مذيعين بإذاعة القرآن الكريم، والأستاذ خالد سعد قطب كبير مذيعين بالتليفزيون المصري، والأستاذ عبدالعزيز عمران، رئيس البرامج الدينية السابق بالتليفزيون المصري.

يذكر أن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين يتناول المحاور التالية:

1- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.

2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.

3- الفتوى الإلكترونية.

4- التحفيظ والتدريس عن بعد.

5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.

6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.