من دول مختلفة.. مرسى علم تستقبل 32 رحلة طيران سياحية اليوم

يستعد مطار مرسى علم الدولي، على مدار اليوم السبت، لاستقبال 32 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبل.

وتبين من جداول الوصول اليوم لمطار مرسى علم أن الرحلات الوافدة قادمة من أوروبا تصل من عدة دول مختلفة بينها 9 رحلات من دولة التشيك، ورحلة من سلوفاكيا، و10 رحلات من بولندا، و8 رحلات من إيطاليا، ورحلة من إحدى المطارات الألمانية، ورحلة من بلجيكا، وأخرى من النمسا، ورحلة أخرى من هولندا.

وكشفت جداول التشغيل الأسبوعية عن أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة، 139 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

على جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 503 شاحنات و855 سيارة، وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 265 شاحنة و824 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 238 شاحنة و31 سيارة.

فيما يستعد ميناء سفاجا اليوم السبت لاستقبال العبارة أمل، بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية وبوسيدون إكسبريس وغادرت العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و144 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وأيلة، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة النوى إكسبريس وعلى متنها 727 سيارة بوزن 1400 طن قادمة من جدة، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1532 راكبًا بموانيها.