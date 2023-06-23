الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدءًا من غدٍ.. مرسى علم تستقبل 126 رحلة طيران سياحية دولية

مطار مرسى علم
مطار مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، بداية من غدٍ السبت وحتى نهاية الأسبوع، 126 رحلة طيران دولية، أغلبها تصل من الدول الأوروبية المختلفة، وذلك بزيادة فى معدلات الوصول 8 رحلات عن الأسبوع الماضي الذى استقبل فيه المطار 118 رحلة. 

وكشفت جداول الوصول الأسبوعية عن أنه من المقرر وصول الـ126 رحلة طيران من قرابة 11 دولة أوروبية، على رأسها ألمانيا، وبولندا، والتشيك، وإيطاليا، والنمسا، وسويسرا، وبلجيكا، وعدة دول أخرى مختلفة تصل منها رحلات على مدار الأسبوع. 

وقال الخبير السياحي، عاطف عثمان، إن منتجعات الغردقة السياحية تشهد حالة رواج كبيرة خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن الفنادق قامت بتنظيم وتجهيز عروض فنية وحفلات خاصة لنزلائها هذا العام، للترحيب بهم وجذب أكبر عدد من الجنسيات إليها.

وأضاف "عثمان" أن جهود الدولة المصرية ومساعيها لفتح أسواق سياحية جديدة وتعاونها مع شركات السياحة بدأت تؤتي ثمارها على القطاع السياحي، حيث وصلت نسب الإشغال في بعض الفنادق إلى 80% و90%، لافتًا إلى ارتفاع معدلات الأمان وإشادة الصحف الأجنبية بالمدن السياحية المصرية.

أسواق سياحية جديدة اسواق سياحية السياحية المصرية المدن السياحية المصرية شركات السياحة مرسى علم مطار مرسى علم منتجعات مرسى علم الدولي

الأكثر قراءة

يحسم اليوم.. تفاصيل تجديد حسين الشحات فى الأهلى

خلافات المصاهرة تنتهي بجريمة قتل في نبروه

حبس نقّاش قتل زميله بعيار نارى فى المرج 4 أيام

الليثى: زيارة رئيس وزراء الهند لمصر تفتح شهية المستثمرين للتعاون المشترك

السيسى: النتائج لا تتوافق دائمًا مع الخطط الموضوعة

محافظ أسيوط ونائب جامعة الأزهر يبحثان سبل التعاون وتفعيل المشاركة المجتمعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من ازدياد اعتداءات المستوطنين على المساجد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل