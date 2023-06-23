بدءًا من غدٍ.. مرسى علم تستقبل 126 رحلة طيران سياحية دولية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، بداية من غدٍ السبت وحتى نهاية الأسبوع، 126 رحلة طيران دولية، أغلبها تصل من الدول الأوروبية المختلفة، وذلك بزيادة فى معدلات الوصول 8 رحلات عن الأسبوع الماضي الذى استقبل فيه المطار 118 رحلة.

وكشفت جداول الوصول الأسبوعية عن أنه من المقرر وصول الـ126 رحلة طيران من قرابة 11 دولة أوروبية، على رأسها ألمانيا، وبولندا، والتشيك، وإيطاليا، والنمسا، وسويسرا، وبلجيكا، وعدة دول أخرى مختلفة تصل منها رحلات على مدار الأسبوع.

وقال الخبير السياحي، عاطف عثمان، إن منتجعات الغردقة السياحية تشهد حالة رواج كبيرة خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن الفنادق قامت بتنظيم وتجهيز عروض فنية وحفلات خاصة لنزلائها هذا العام، للترحيب بهم وجذب أكبر عدد من الجنسيات إليها.

وأضاف "عثمان" أن جهود الدولة المصرية ومساعيها لفتح أسواق سياحية جديدة وتعاونها مع شركات السياحة بدأت تؤتي ثمارها على القطاع السياحي، حيث وصلت نسب الإشغال في بعض الفنادق إلى 80% و90%، لافتًا إلى ارتفاع معدلات الأمان وإشادة الصحف الأجنبية بالمدن السياحية المصرية.