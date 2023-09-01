الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مكتبة الإسكندرية تختتم مهرجان الصيف الدولي فى دورته الـ 20

جانب من الحفل
جانب من الحفل

اختتمت مكتبة الإسكندرية مساء اليوم الجمعة الأول من سبتمبر فعاليات الدورة العشرون من مهرجان الصيف الدولي، حيث أحيا فريق “المربع” الأردني حفل الختام وسط حضور جماهيري كبير.

استهل فريق "المربع" حفل الختام معربين عن سعادتهم بتواجدهم ببلدهم الثاني مصر ومشاركتهم بمهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية، وقدم الفريق باقة من أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور أبرزها "ورد" و "مليون ميل" و "أغانيك" و "مختلفين" و "شمس" و"ما عندك خبر" و" بيبان" و"عاشق".

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مسابقة للفرق الموسيقية الجديدة

وكانت قد أعلنت مكتبة الإسكندرية عن الفائزين في ختام مسابقة "نغمة حرة" والتي نظمت أمس ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرين، وذلك في إطار دور مركز الفنون التابع للمكتبة في اكتشاف الفرق الموسيقية الجديدة لتشجيعهم لعرض مهارتهم الموسيقية وتطويرها.

وفاز بالمسابقة فريق "بانديتا" بالجائزة الأولي، وفريق "أنين" بالجائزة الثانية، وترأس  اللجنة الفنية للمسابقة الموسيقار الدكتور راجح داوود؛ المشرف علي مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، وعضوية كلاً من الدكتور محمد حسني؛ أستاذ الموسيقي بكلية التربية النوعية،و نيفين قناوي؛ مدير البرامج بمركز الفنون بمكتبة الإسكندرية.

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إقبال جماهيري على مدار شهر 

وقد لاقت فعاليات المهرجان هذا العام إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على مدار شهر استمتع فيه محبي الفنون بالبرنامج المتنوع لمهرجان الصيف، وقد شهدت الفعاليات تنوعًا ملحوظًا بين العروض المسرحية، والحفلات الموسيقية، والورش الفنية.

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مهرجان الصيف الدولي 

جدير بالذكر أن فريق مسار إجباري قد افتتح فعاليات المهرجان لهذه الدورة يوم الخميس الثالث أغسطس بحفل شهد حضورًا جماهيريًا لافتًا، وقدّم المهرجان هذا العام حفلات متنوعة لعدد من أبرز الأسماء على الساحة الفنية من بينها: عمر خيرت وهاني شنودة وعلي الحجار وهشام عباس وأبو وكذلك حفلات لفرق: المولوية وسماعي وطبلة الست وأندروميدا وغيرهم.

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كما قام المهرجان بعرض عدد من المسرحيات أبرزها: طقوس الإشارات والتحولات، وأنا كارمن، ويا إحنا يا شيكسبير، ولتشجيع الأجيال الجديدة واكتشاف المواهب الفنية قدَّم المهرجان هذا العام ورشًا فنية عن: حرفة التمثيل المسرحي، وكتابة الأغنية، وعلاقة الممثل بالمخرج، وأساسيات الإنتاج السينمائي.

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مكتبة الاسكندرية مهرجان الصيف الدولي فريق المربع الأردني حضور جماهيري ختام مهرجان الصيف الدولي

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