هشام عباس يتألق على خشبة المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية (صور)

أحيا الفنان هشام عباس مساء اليوم حفلًا موسيقيًا على المسرح المكشوف لمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرون، وسط حضور جماهيري ضخم.

رحب الفنان هشام عباس بجمهور الإسكندرية، وتقدم بالشكر إلى مكتبة الإسكندرية والقائمين عليها على التنظيم الرائع للمهرجان هذا العام والتنوع الثري في فعالياته وحفلاته.

وقدم هشام عباس باقة من أغانيه المميزة أبرزها: بالحب هتاخدي عيني، قول عليا مجنون، فاكر أيام لمتنا، بتمنالك، حمادة عزو، كده رضا، لا كان على الخاطر، سهران أعد النجوم، زمان وأنا صغير، لولا عيونك دول.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولي هذا العام في دورته العشرين خلال الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023، وتستضيف من خلال المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا. ويدعم المهرجان بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين.

اعتبر عام 2000 بمثابة نقلة مهمة في حياته الفنية حيث قام بإصدار ألبوم «حبيبي ده» خاصة بعد تصوير أغنية الألبوم الرئيسية التي شاركته في غناءها المطربة الهندية جايا شري ليحصل عنها على جائزة أفضل مطرب لنفس العام وأفضل ألبوم موسيقي وأفضل فيديو كليب في العديد من الاستفتاءات، بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز المحلية والعربية والعالمية كان أهمها جائزة تكريم الهند له ثلاث مرات في ثلاث مناسبات مختلفة، بالإضافة لجائزة mtv العالمية لأفضل فيديو كليب عربي لذلك العام.

ولد هشام عباس في أسيوط، تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة دار الطفل وأكمل تعليمه الإعدادي والثانوية العامة بنظام المنازل بسبب ظروف سفره مع والده للعمل رافضا دخوله الفن، وعندما سافر إلى نيجيريا بسبب ظروف عمل والده شارك في حفلات وغنى أغاني الريجي لـ«بوب مارلي». وبعد ذلك التحق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخرج متخصص بالهندسة الميكانيكية ولكنه فضل الفن على الهندسة ثم اتجه إلى تأليف فرقة موسيقية مع زميلته علياء صالح ومجموعة من الشباب الهواة واسموها Pats Band. اختصاص الفرقة الرئيسي كان إعادة إحياء بعض الأغاني المصرية مثل «حلاوة شمسنا» و«على رمش عيونها» و«الولا ده» وغيرها.