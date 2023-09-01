الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى.. مكتبة الإسكندرية تنظم مسابقة "نغمة حرة"

مسابقة نغمة حرة بمكتبة
مسابقة نغمة حرة بمكتبة الإسكندرية

عقدت مكتبة الإسكندرية مساء أمس مسابقة "نغمة حرة"، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرين، وذلك في إطار دور مركز الفنون التابع للمكتبة في اكتشاف الفرق الموسيقية الجديدة لتشجيعهم لعرض مهاراتهم الموسيقية وتطويرها، من خلال تجميع الفرق الموسيقية المستقلة الجديدة بمهرجان الصيف الدولي العشرين.

تقديم جيل من الموسيقيين الشباب

تستهدف المسابقة بشكل خاص جيل الموسيقيين الشباب الذين لم تسنح لهم الفرصة لتقديم موسيقاهم أمام جمهور، حيث تقوم الفرق المشاركة بتسجيل عزفهم وتقديم تسجيل فيديو أو روابط للعرض على اللجنة الفنية للمسابقة، ومن شروط المسابقة ألا تكون الفرق المتقدمة أُنشئت منذ أكثر من عامين، وألا يقل عدد أعضاء الفريق عن ثلاثة أفراد.

فوز فريق بانديتا بالجائزة الأولى 

كما تم الإعلان عن الفائزين في ختام المسابقة من خلال اللجنة الفنية للمسابقة التي يترأسها الموسيقار الدكتور راجح داود؛ المشرف على مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، وبعضوية كل من الدكتور محمد حسني؛ أستاذ الموسيقى بكلية التربية النوعية، ونيفين قناوي؛ مدير البرامج بمركز الفنون بمكتبة الإسكندرية عن الفرق الفائزة، حيث فاز فريق "بانديتا" بالجائزة الأولي، وفريق "أنين" بالجائزة الثانية.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولي هذا العام في دورته العشرين خلال الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023، ومن المُقرر أن يحيي فريق "المربع" حفل ختام المهرجان مساء اليوم الجمعة 1 سبتمبر على خشبة المسرح المكشوف بالساحة الخارجية للمكتبة.

وتستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا. ويدعم المهرجان بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين، كما يهدف المهرجان إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة.

مسابقة نغمة حرة بمكتبة الإسكندرية
مسابقة نغمة حرة بمكتبة الإسكندرية
مسابقة نغمة حرة بمكتبة الإسكندرية
مسابقة نغمة حرة بمكتبة الإسكندرية
مسابقة نغمة حرة بمكتبة الإسكندرية
مسابقة نغمة حرة بمكتبة الإسكندرية
مسابقة نغمة حرة بمكتبة الإسكندرية
مسابقة نغمة حرة بمكتبة الإسكندرية
مكتبة الاسكندرية نغمة حرة مهرجان الصيف الدولي الفرق الموسيقية الجديدة مركز الفنون

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