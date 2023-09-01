الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين فى انهيار جزئي لأحد العقارات بالإسكندرية

انهيار عقار
انهيار عقار

شهد حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، انهيار بلكونة من أحد العقارات وقد تسبب ذلك في إصابة شخصين، وقد انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية في الحادث.

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وفد من النيابة الإدارية يتفقد موقع انهيار عقار الإسماعيلية

 

تلقت الجهات التنفيذية في حي الجمرك بالإسكندرية بلاغاً بسقوط بلكونة شقة في الدور الرابع بعقار يقع في حارة رضوان ويطل على واجهة الشمرلي، مما أسفر عن إصابة امرأتين وطفلة. تم استلام البلاغ من قبل الحي الذي اتخذ الإجراءات اللازمة ورفع الأنقاض.

كما تلقى الحي بلاغاً آخر بسقوط أجزاء من العقار رقم 23 شارع اسحق نديم باللبان، والذي يتكون من أرضي وثلاثة أدوار، والذي تم إصدار قرار هدمه في عام 2019. وجهت المهندسة نهي خليفة، رئيس حي الجمرك، عصام جابر لإدارة المشروعات وأحمد سالم للتدخل السريع في إزالة الأجزاء الخطرة.

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أب يحضن ابنه فى اللحظات الأخيرة من حياتهما.. واستخراج الجثمانين من تحت أنقاض عقار الإسماعيلية

 

تم إزالة الأجزاء المعلقة في العقار 2ص/4 ت زاوية جميعي التابع لحي الجمرك، والذي يخلو من السكان وصدر له قرار هدم.

كما تم رفع مخلفات الأتربة وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين، وفقاً لتكليفات محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، بتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات التي تشكل خطورة على حياة المواطنين.

كما قامت إدارة المشروعات بحي الجمرك بإزالة الأجزاء المعلقة في عقار 43 العناني باللبان والعقار رقم 31 الجميعي بالمنشية، والذين يخلون من السكان وصدر لهما قرار هدم. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ورفع مخلفات الأتربة حفاظاً على سلامة المواطنين.

انهيار عقار حي الجمرك محافظة الاسكندرية سقوط بلكومة محافظ الإسكندرية بلكونه

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