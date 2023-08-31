المؤبد غيابيًا لعامل شرع في قتل ميكانيكي عاتبه لمعاكسة خطيبته بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود طه سالم، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل غيابيا بالسجن المؤبد عما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالشروع في قتل ميكانيكي عقب حدوث مشادة بينهما بعد معاتبته لمعاكسة خطيبته، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد عبد الوهاب تركي، والمستشار خالد محمد عبد الفتاح، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى.

بلاغ للشرطة بطعن ميكانيكي علي يد عامل

ترجع القضية رقم 5552 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة العامرية اول، يفيد بقيام المتهم بطعن المجني عليه بأحد شوارع دائرة القسم.

تحريات المباحث: المتهم عاكس خطيبة المجني عليه

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول ، أنه حال مرور المجني عليه "أ.ز.م" ميكانيكي، برفقة خطيبته بالطريق العام فؤجي بالمتهم "ع.م.م" عامل، بمعاكسة خطيبته فحدثت بينهما مشادة كلامية بعد معاتبته وعلى إثرها توجه المتهم إلى محل عمله واستخلص سلاحين أبيض مطواة وسكين، وتوجه إلى المجني عليه وتعدى عليه بأن سدد له طعنة استقرت ببطنه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعزي قصد المتهم من إزهاق روحه وعلاج المجني عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وتبين من تقرير المستشفى العام أن إصابة المجني عليه عبارة عن جرح طعني نافذ بالبطن نتج عنه جرح في الأمعاء، وتم تقديم العلاج له، وخروجه عقب تلقيه العلاج، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.