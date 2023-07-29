السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط أجزاء من عقار بالجمرك بالإسكندرية.. وإخلاء فوري للمباني المجاورة

سقوط عقار بحي الجمرك
سقوط عقار بحي الجمرك

شهد حي الجمرك بالإسكندرية، سقوط أجزاء من عقار قديم، حيث تلقت غرفة عمليات الحي بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 31 حارة جميعي.

صادر له قرار هدم 

وبناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، ووفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، توجهت على الفور إدارة المشروعات إلى المكان المذكور وتبين بالمعاينة أن العقار عبارة عن دور ارضي وأول علوي، وبالرجوع لقسم المنشأت تبين أن العقار صادر له قرار هدم رقم 5 لسنة 2008.

إخلاء فوري للعقارات المجاورة 

كما تبين أيضًا العقار أن العقارات المجاورة 29 حارة جميعي صادر له قرار هدم رقم 8 لسنة 2015، والعقار  رقم 25 حارة جميعي صادر له قرار ترميم رقم 84 لسنة 2021، وتم عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار القرار للوضع الحالي للعقار.
وقد تم مخاطبة القسم من قبل لعمل إخلاء فوري لخطورة العقارات حفاظا على سلامة المواطنين.

وكانت قد واصلت إدارة المشروعات بحي الجمرك تنفيذ قرار الإزالة للأدوار من التاسع حتى الثالث بالعقار الكائن 19ابن العربي، والعقار به ميل شديد ويمثل خطورة على العقارات المجاورة، حيث تم إزالة أعمدة الدور الرابع، وجاري المتابعة اليومية حتى انتهاء الأعمال.

كما أزالت إدارة المشروعات بالحي الأجزاء المعلقة بالعقار الكائن 28جودة  - الجمرك، والعقار صادر له قرار هدم ، وقامت وحدة التدخل السريع بالحي بالإنتهاء من رفع مخلفات الأتربة وفتح الطريق أمام المارة لسيولة الحركة المرورية.

وشددت المهندسة نهى خليفة رئيس الحي، على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون، وذلك وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين.

حي الجمرك بالإسكندرية سقوط اجزاء من العقار رئيس حى الجمرك صادر له قرار هدم إخلاء فوري للعقارات المجاورة

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سقوط أجزاء من عقار بالجمرك بالإسكندرية.. وإخلاء فوري للمباني المجاورة

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