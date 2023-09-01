محمد الفايد والعائلة الملكية البريطانية.. تاريخ حافل وموعد وفاة "مثير"

توفي رجل الأعمال محمد الفايد عن عمر يناهز 94 عامًا، بعد مسيرة طويلة في عالم المال والأعمال، حيث دخل اسمه قائمة أشهر الاقتصاديين في العالم.

وبحسب مجلة فوربس تقام اليوم جنازة رجل الأعمال المصري محمد الفايد من مسجد ريجنز بارك بلندن، وسط عدد كبير من عائلته.

من هو محمد الفايد؟

ولد محمد الفايد رجل أعمال وملياردير مصري، عام 1929 بالإسكندرية، وقد لمع اسمه في عالم الاقتصاد في العالم، وبلغت ثروته بحسب مجلة فوربس العالمية 1.4 مليار دولار، ويعتبر محمد الفايد هو أول من استثمر أمواله في مدينة دبي.

ومن ثم نقل استثماراته إلى بريطانيا واستقر فيها منذ عام 1975 ليبدأ بتكوين مدينة ضخمة ثروة تمكن بعدها من شراء فندق الريتز في فرنسا عام 1975.

مصادفة ذكرى وفاة الأميرة ديانا

يصادف وفاة محمد الفايد ذكرى وفاة الأميرة ديانا إثر حادث تحطم سيارة عالية السرعة في باريس، وكان بريطانيا فحسب، بل العالم أجمع، وحتى يومنا هذا، بعد مرور 26 عامًا، فإن وفاة الأميرة ديانا التي لا معنى لها، لها تأثير قوي على ذاكرة الأمة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل لقد كان يومًا بدأ في الساعات الأولى من الليل بحادث اصطدام سيارة عالية السرعة في نفق بونت دي ألما أسفل نهر السين في باريس، ولم يمض وقت طويل قبل أن تصل الأخبار الرهيبة إلى المقربين منها.

كما ذكرت الصحيفة أنه في عام 1997، تصدر الفايد عناوين الأخبار عندما توفي ابنه دودي وشريكته الأميرة ديانا في حادث سيارة في باريس، تمت تغطية الحادث على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام وكان الفايد صريحًا في اعتقاده بأن الحادث لم يكن حادثًا، بل مؤامرة دبرتها المؤسسة البريطانية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن محمد الفايد رجل أعمال ولد في 27 يناير 1929 واكتسب محمد الفايد شعبية كبيرة وحصل على مبلغ لا بأس به من المال من مهنته.

وذكرت لقد حظي محمد الفايد بشعبية كبيرة وناجحة، مالك سابق لمتجر هارودز متعدد الأقسام في لندن، إنجلترا.

ولد في 27 يناير 1929 في الإسكندرية بمصر، وكان شخصية بارزة في عالم الأعمال لسنوات عديدة.

وكان الفايد أيضًا في الأخبار بسبب ملكيته البارزة لنادي فولهام لكرة القدم ، كما بدأ صعود الفايد إلى النجاح في الستينيات عندما أنشأ شركة شحن وأصبح مليارديرًا.

ومن ثم قام بشراء متجر هارودز في عام 1985، والذي كان يمتلكه ويديره حتى عام 2010.

وطوال فترة عمله كمالك، أجرى الفايد تغييرات وتجديدات كبيرة على المتجر، مما جعله واحدًا من أفخم وأرقى المتاجر متعددة الأقسام في العالم.