الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صور جنازة رجل الأعمال محمد الفايد فى لندن

جريدة الدستور

شيع العشرات جثمان رجل الأعمال المصري الكبير محمد الفايد، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 94 عامًا، في العاصمة البريطانية لندن.

وأقيمت صلاة الجنازه اليوم عقب صلاة الجمعة في مسجد ريجنز بارك في لندن.

وأعلن صهر رجل الأعمال أشرف حيدر، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاة رجل الأعمال، قائلًا: "توفي اليوم إلى رحمة الله تعالى جد زوجتي رجل الأعمال المصري محمد الفايد".

كان الفايد شخصية مثيرة للجدل، إذْ كان له علاقات وثيقة مع العائلة المالكة البريطانية، و اتهم العائلة المالكة البريطانية والمخابرات البريطانية والفرنسية بالتورط في حادث وفاة ابنه عماد الذي كانت تربطه علاقة بالأميرة ديانا.
ولد الفايد في الإسكندرية عام 1929، وبدأ حياته المهنية في عالم الأعمال في مصر، ثم انتقل إلى دبي في عام 1960، إذْ عمل في مجال العقارات والتنمية.

في عام 1975، انتقل الفايد إلى المملكة المتحدة، إذْ اشترى فندق ريتز في باريس، ثم سلسلة محلات هارودز في لندن في عام 1985.

 

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