الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأحد.. دياب يتحدث عن مشواره الفني لـ"عيشها بإنرجي" على راديو NRJ

دياب
دياب

يحل الفنان دياب ضيف على الحلقة المقبلة من برنامج "عيشها بإنرجي" يوم الأحد المقبل، والذي يقدمه كلا من وائل منصور ومنة عامر على راديو NRJ  في تمام الساعة السادسة مساء.

ويتحدث “دياب” خلال الحلقة عن مشواره الفني وأهم محطات حياته الفنية، كما يكشف عن كواليس مشاركته بفيلم “وش في وش” بغناء الأغنية الرسمية له، ويكشف عن أعماله الفنية المقبلة.

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وكان آخر أعمال دياب مشاركته في مسلسل تحت الوصاية، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، حيث تصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وضم العمل مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم منى زكي، الفنان دياب، نهى عابدين، رشدي الشامي، وآخرون، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

دياب راديو إنرجي اذاعة انرجي مشوار فني المطرب دياب الأحد

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