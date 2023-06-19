الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دياب يكشف أصعب مشهد فى "تحت الوصاية": منى زكى مقاتلة بشكل مرعب

محمد دياب
محمد دياب

كشف الفنان دياب، أن من أصعب المشاهد التي صورت في مسلسل تحت الوصاية، هو مشهد حرق المركب.

وقال خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على شاشة "dmc": "من أبشع الكواليس أن منى زكي يدها اتكسرت وقعت واحنا بنعمل بروفة، وكملت هي مقاتلة بشكل مرعب، شفت رجالة مبتعملش كده".

وأوضح أن الفنانة منى زكي، ذراعها ورم بسبب الكسر وأخذت مسكن وكملت اليوم، ولم تشعر فريق العمل بأي شىء.

ومن المفارقات بين شخصية دياب وبين شخصية الريس صالح التي يقدمها في مسلسل تحت الوصاية، قال دياب، إنه لا يحب العوم، وفجأة أصبح مطلوبا مني يعمل دور "ريس مركب"، مردفا: "ربنا نجدني إن مكنش عندي مشاهد الصيد، ولم أشارك في المعايشة، دوري الدرامي اقتصر على الصراع".

دياب تحت الوصاية منى زكي مقاتلة

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