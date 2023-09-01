الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: استمرار إجراءات الإفراج الجمركى عن السلع يعيد للأسواق استقرارها

المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الجهود التي تبذلها الدولة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع المختلفة، تساعد في توفير كميات كبيرة من السلع في الأسواق وتساهم في استقرار الأسعار.

الإفراج عن السلع 

وأشاد عضو مجلس النواب بالاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع عدد من الوزراء والمسئولين، لمتابعة موقف الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ، والذي استعرض تقريراً مفصلاً عن مؤشرات عمليات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع من الموانئ، والتي عكست الإفراج عن كميات كبيرة من الاحتياجات الخاصة بقطاعات الصحة، والبترول، والغذاء، والتي تضمنت شحنات من الأدوية والأمصال، والمستلزمات الطبية، والكيماويات الخاصة بصناعة الدواء، وألبان الأطفال، بالإضافة إلى الأسمدة وإضافات الأعلاف، والتقاوي والبذور الزراعية، فضلاً عن اللحوم، والأسماك، والدواجن، والأرز، والزيوت، والقمح، وفول الصويا، والبقوليات.    

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برلمانى: الإفراج الجمركى عن البضائع يسهم فى دعم وتأمين المخزون الاستراتيجى

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تخفيف الأعباء عن المصانع 

وقال “عثمان” إن استمرار الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع يساعد على دفع عجلة الإنتاج وتخفيف الأعباء عن المصانع والمستوردين، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية، وحل أى مشكلة نقص في السلع والمنتجات.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية رغم التداعيات الصعبة والسلبية لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا وما ترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، إلا أن الدولة نجحت في توفير السلع والمنتجات بكميات مناسبة في الأسواق.

المهندس أحمد عثمان مجلس النواب مستقبل وطن السيسي الافراج الجمركي

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