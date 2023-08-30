الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الإفراج الجمركى عن البضائع يسهم فى دعم وتأمين المخزون الاستراتيجى

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن مواصلة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع سيعمل على خفض الأسعار في الأسواق بالنسبة للسلع الغذائية أو المستلزمات الطبية بصفة خاصة واحتياجات المواطن المصري بصفة عامة، إضافة إلى أنه يعكس حرص الحكومة على دفع عجلة الإنتاج في المصانع وتعزيز عملية الإنتاج خلال الفترة المقبلة، مع زيادة كمية المعروض بالسوق من المنتجات.

أهمية الإفراج عن السلع الأساسية

وأكد الخبيري، في تصريحات صحفية له، على أن يكون الإفراج عن السلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج أولوية خاصة، مما يسهم في دعم وتأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الإفراج الجمركي سيضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها وتخفيف الأعباء عن المستوردين، مما يلبي احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وتوفيرها في كل الأسواق المحلية بأسعار مناسبة للجميع، مما يقضي على احتكار بعض التجار للسلع الأساسية.

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الحملات الرقابية على الأسواق

وطالب النائب نادر الخبيري بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة جشع التجار، إضافة إلى عمل حملات توعوية للمواطنين بحقوقهم كمستهلكين، وكيفية التعامل مع جشع التجار والإبلاغ عن المستغلين للأزمات العالمية.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتحسين مستوى الخدمات وتوفير السلع للمواطنين ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية، من خلال تحمل فروق الأسعار بين الخدمة، وما يصل للمواطنين والإفراجات المستمرة عن السلع وما وفرته المشروعات القومية من فرص عمل للمواطنين.

تحقيق التوازن في الأسعار

وتابع النائب نادر الخبيري أن الإفراج عن كل البضائع الموجودة بالموانئ يحقق التوازن في الأسعار الداخلية، فتنخفض الأسعار وتعود لطبيعتها، ما يعمل على خفض معدلات التضخم ويعود بالنفع على محدودي الدخل.

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