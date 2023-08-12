تحرك برلماني بسبب أسعار الكتب الخارجية.. ومطالبات للحكومة بمواجهة الأزمة

أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أهمية تحرك الحكومة تجاه أسعار الكتب الخارجية التى أصبحت مُبالغ فيها خلال الأيام الجارية، مؤكدة على أنها تلقت الكثير من الشكاوى على مدار الفترة الماضية بشأن الأسعار المُبالغ فيها والتى أصبحت مرتبطة بالكتب الخارجية، وذلك فى ضوء الانتشار الكثيف للدروس الخصوصية هذا العام قبل انطلاق العام الدراسى من الأساس.

وقالت سليم إن الحكومة وأجهزتها المعنية تقف موقف المُتفرج تجاه حالة المُبالغة فى الدروس الخصوصية هذا العام والتى انتشرت بشكل كبير لأول مرة فى القرى والأرياف على شكل سناتر بعد أن كانت مُقتصرة على المدن، وهو أمر ينذر بأن الظاهرة فى توسع كبير دون أى تحركات حكومية، وبجانب ذلك الكتب الخارجية وأسعارها وهو ما سيكون له الأثر السلبى على الحركة التعليمية فى المدرس ومن ثم تحميل أعباء جديدة على الأسرة المصرية.



وشددت على ضرورة أن تكشف الحكومة عن موقفها من أسعار الكتب الخارجية المبالغ فيها، وأن يكون لها تحركات على أرض الواقع تجاه سناتر الدروس الخصوصية، خاصة أن الانتشار بهذا الشكل هذا العام يكون الذهاب إلى المدراس بلا جدوى وأن تعتمد الأسر على الدروس الخصوصية فقط.



واختتمت حديثها بالتأكيد على أن وزارة التربية والتعليم تجاه كل التصرفات والترحكات التى يشهدها الشارع المصرى على الملأ بشأن الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، إلا أنه لا يوجد أى مواجهة أو حتى بيان تحذير يذكر أو القيام بأى تنسيق مع الأجهزة المعنية لمواجهة كل صور المخالفات فى هذه الجزئية وهو أمر يتطلب المسائلة عن الأسباب لكل هذه التصرفات وعدم مواجهتها.