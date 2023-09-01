الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فلاديمير بوتين خلال لقائه تلاميذ المدارس: روسيا لا تقهر

بوتين
بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، خلال لقائه تلاميذ فتيانًا لمناسبة بدء العام الدراسي أن روسيا  لا تقهر، على غرار ما كانت عليه خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين في تصريحات نقلها التلفزيون: فهمت سبب انتصارنا في الحرب الوطنية الكبرى: التغلب على شعب يتمتع بهذه المعنويات أمر مستحيل، كنا لا نقهر على الإطلاق، واليوم، لا نزال على هذا النحو.

ويدأب الرئيس الروسي بانتظام على المقارنة بين الحرب على ألمانيا النازية واجتياح موسكو لأوكرانيا.

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وروى بوتين مضمون رسائل كان يتبادلها والده، الذي كان يقاتل على الجبهة مع جده.

وأبدى الرئيس الروسي إعجابه بجده الذي قتلت زوجته خلال الحرب وخاطب ابنه في هذه الرسائل قائلًا: “اضرب هؤلاء الأوغاد”.

وأضاف: حاليًا، فإن عائلات مثل هذه العائلة تشكل الغالبية الساحقة من المواطنين الروس.

والتقى بوتين هؤلاء التلاميذ لمناسبة بدء العام الدراسي وإطلاق ما سمي الأحاديث المهمة، وهي دروس تربية وطنية تم اعتمادها بعد شن الهجوم على أوكرانيا.

وتعتبر روسيا أن حربها على كييف نضال وجودي، متهمة السلطات الأوكرانية بأنها في أيدي نازيين جدد مناهضين لموسكو وفي خدمة دول غربية عازمة على تدمير روسيا.

ويؤكد بوتين أن شبه جزيرة القرم التي ضمها في 2014، إضافة إلى شرق أوكرانيا وجنوبها، هي أراض تعود تاريخيا إلى روسيا وليست في أي حال جزءا من أوكرانيا.

سارمات يدخل الخدمة

ووضعت روسيا صاروخها الجديد الباليستي العابر للقارات من طراز (سارمات) في الخدمة، بحسب تصريحات ليوري بوريسوف، رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس).

ويمكن أن يتم تزويد نظام (سارمات) برءوس نووية، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو إن الصاروخ الذي يعمل بالطاقة النووية سيكون جاهزًا للنشر قريبًا.

ويمكن للسلاح، المتمركز في تجويف تحت الأرض، أن يحمل ما يصل إلى 15 رأسًا نوويًا، وفقاً لمسئولين روس، لكن مسئولين بالجيش الأمريكي يقدرون عدد الرءوس النووية التي يمكنه حملها بعشرة.

الرئيس الروسي بوتين فلاديمير بوتين روسيا العالمية الثانية

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