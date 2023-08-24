الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

معربًا عن أسفه لمقتل قائد فاجنر.. بوتين: "كان قائدًا موهوبًَا"

بوتين
بوتين

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن تعازيه لوفاة قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين،  إثر استهداف طائرته الخاصة امس الاربعاء.

وقال “بوتين” في كلمة تداولتها وسائل الأعلام العالمية: "ننتظر نتائج التحقيقات في حادثة مقتل بريجوجين"، معبراً عن حزنه لفقدان شخص كان يعرفه منذ التسعينات. 

ووصف بوتين قائد فاجنر بأنه كان قائد موهوب.

في السياق نفسه، أعلنت السلطات الروسية رسميا أن قائد "فاجنر" يفجيني بريجوجين، لقي حتفه إثر تحطم الطائرة شمالي موسكو، بحسب قناة العربية.

الولايات المتحدة تزعم مقتل بيرجوجين من داخل روسيا

فيما قال مسؤولون أميركيون، اليوم الخميس، إن صاروخ أرض-جو انطلق من داخل روسيا أسقط الطائرة التي كان على متنها قائد مجموعة فاجنر الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، على الأرجح، بحسب وكالة “رويترز”.

تحطمت الطائرة الخاصة من طراز "إمبراير ليغاسي 600" أمس الأربعاء قرب قرية كوجينكينو بمنطقة تفير وهي في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبورغ، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم عشرة هم سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم.

وأظهر مقطع مصور الطائرة وهي تنخفض بسرعة ومقدمتها باتجاه مستقيم تقريباً نحو الأرض وعمود دخان أو بخار خلفها.

وفتح محققون روس تحقيقاً جنائياً للوقوف على ملابسات ما حدث. وقالت مصادر لم تكشف عن هويتها لوسائل إعلام روسية إن الطائرة سقطت بعد إصابتها بصاروخ أو أكثر أرض-جو.

بوتين مجموعة فاجنر الرئيس الروسي استهداف طائرته الخاصة الولايات المتحدة

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