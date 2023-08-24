مسئول أمريكى بارز: بوتين رأى أن تمرد فاجنر جريمة وطنية لا تُغتفر

قال هينيو كلينك نائب مساعد وزير دفاع أمريكا السابق، إن هناك بعض التوقعات بأن قائد فاجنر لم يكن على متن الطائرة كما يعرف كثيرون، حيث من المتوقع أن قائد فاجنر لم يكن على متن الطائرة التي تم إسقاطها من قبل روسيا الاتحادية.

مقتل قائد فاجنر

وأكد كلينك، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مطروح للنقاش” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن المجتمع الدولي أكد أنه سيتم تصفية قائد فاجنر في وقت مناسب ستراه روسيا، وبالفعل تحققت تلك التوقعات بمقتل قائد فاجنر أمس.

أضاف أن مجموعات فاجنر كانت تقوم بالسير قرب موسكو وكانت على اشتباكات دائمة مع الجيش الر وسي، لهذا مقتل قائد فاجنر كان أمرًا متوقعًا من قبل الجميع.

وتابع "عندما كان بوتين على التلفزيون الروسي وغفر لقائد فاجنر كانت بمثابة خدعة سياسية، حيث كان يرى بوتين أن التمرد الذي قام به قائد فاجنر بمثابة خيانة عظمى ولن يتم التهاون معها على الإطلاق".

التوتر بين بوتين وقائد فاجنر

واستطرد: "بالرغم من النجاح الذي حققه قائد فاجنر في بداية الحرب إلا أن العلاقة بين بوتين وفاجنر متوترة وكانت تزداد حدة من فترة لأخرى".

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