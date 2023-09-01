يستطيع حمل رؤوس نووية.. ما هو صاروخ سارمات الروسي؟

وضعت روسيا صاروخها الجديد الباليستي العابر للقارات من طراز (سارمات) في الخدمة، بحسب تصريحات ليوري بوريسوف، رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس).

ويمكن أن يتم تزويد نظام (سارمات) برؤوس نووية، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو إن الصاروخ الذي يعمل بالطاقة النووية سيكون جاهزًا للنشر قريبًا.

ويمكن للسلاح، المتمركز في تجويف تحت الأرض، أن يحمل ما يصل إلى 15 رأسًا نوويًا، وفقاً لمسؤولين روس، لكن مسؤولين بالجيش الأمريكي يقدرون عدد الرؤوس النووية التي يمكنه حملها بعشرة.

ويصل مدى الصاروخ الثقيل، الذي يبلغ وزنه 208 أطنان، إلى 18 ألف كيلومتر.

ومن المقرر أن يحل نظام (سارمات) محل نظام صواريخ باليستي عابر للقارات يرجع إلى حقبة ثمانينيات القرن الماضي.

وفي أبريل 2022، اختبرت القوات المسلحة الروسية صاروخ سارمات في منطقة بليسيتسك (حوالي 800 كيلومتر شمال موسكو).

ووصلت صواريخ الاختبار إلى أهدافها في شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرقي البلاد.

هجوم أوكراني

في السياق، أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، اليوم الجمعة، تعرض مبنى إداري للقصف وتضرره بشكل طفيف في هجوم بطائرة مسيرة على بلدة كورتشاتوف الروسية الواقعة بمقاطعة كورسك بجنوب شرق البلاد.

وقال ستاروفويت إن المسؤولين لم يبلغوا عن أضرار أخرى أو ضحايا أو إصابات.

وسميت المدينة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 40 ألف نسمة، على اسم العالم النووي الروسي إيجور كورتشاتوف، وتم تشييدها لتشغيل محطة كورسك للطاقة النووية في سبعينيات القرن الماضي. وتقع على بعد حوالي 40 كيلومترًا غرب عاصمة مقاطعة كورسك.

وتعرض مؤخرًا مطار عسكري روسي قرب كورسك لهجوم بطائرات مسيرة، ويقال إن كييف استخدمت ما يطلق عليها بـ"مسيرات من الورق المقوى الكرتون" للمرة الأولى، وهي مسيرات أخف وأسهل كثيرا في بنائها.

كما أبلغ إقليم بيلجورود القريب في روسيا والذي يتقاسم أيضًا حدودًا مع أوكرانيا، اليوم الجمعة عن هجمات بطائرات مسيرة الليلة الماضية.