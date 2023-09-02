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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 2-9-2023 بدون مصنعية

الذهب
الذهب

زاد البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2-9-2023 بدون مصنعية في محلات الصاغة المصرية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في ظل التراجع في أسعار المعدن النفيس في الأسواق المصرية بالتزامن مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية وسط ترقب صدور مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2-9-2023 بدون مصنعية

تراجع في أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2-9-2023 بدون مصنعية، حيث سجل عيار الذهب من عيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعًا في مصر والدول العربية مستوى 2210 جنيهات بدون مصنعية ورسوم الدمغة والضريبة، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 1944 دولارًا.

فيما أظهرت بيانات مؤشرات القراءة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي الذي نمى بنسبة 2.1% خلال الربع السنوي الثاني من العام الجاري، وهو أسوأ من توقعات الأسواق التي أشارت إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.4%.

الأسعار بالتفصيل في محلات الصاغة المصرية:

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2531.5 جنيه.
الشراء 2502.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2320.5 جنيه.
الشراء 2294.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 10.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2215 جنيه.
الشراء 2190 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.

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سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1898.5 جنيه.
الشراء 1877.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1476.75 جنيه.
الشراء 1460 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 6.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1265.75 جنيه.
الشراء 1251.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 949.25 جنيه.
الشراء 938.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

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سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 17720 جنيه.
الشراء 17520 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 80 نقطة.

سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1945$.
الشراء 1943$.
بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

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