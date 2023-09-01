الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصائد كبار الشعراء وأغانى زمن الفن الجميل فى ختام برنامج "صيف الإنتاج الثقافى"

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، اختتم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، برنامج "صيف الإنتاج الثقافي"، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

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"القومية للفنون" تختتم حفلاتها في "صيف الإنتاج الثقافي"

وقد شهد المخرج خالد جلال حفل ختام البرنامج، بحضور الفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وقد تضمن الحفل أمسية شعرية غنائية، شارك فيها الشاعر محمد بهجت بمجموعة من قصائده عن اسكندرية، وعن رموز الفن والأدب فى الإسكندرية، إلى جانب إلقاء قصائد لكبار الشعراء منهم بيرم التونسي وفؤاد حداد وصلاح جاهين وأحمد فؤاد نجم .

كما قدمت الفرقة الموسيقية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، باقة من أشهر أغانى زمن الفن الجميل، منها: "أحسن ناس، أنا المصري، شط اسكندرية، قولوا لعين الشمس، بين شطين ومية، عالرملة، طاير يا هوى، عمار يا إسكندرية"، تغنى بها الفنانة نهى حافظ، والفنان ياسر سليمان.

"القومية للفنون" تختتم حفلاتها فى "صيف الإنتاج الثقافى" اليوم

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، أقيم فى الفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا" .

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
الإنتاج الثقافي شئون الإنتاج الثقافي خالد جلال الفنون الشعبية الشعراء صيف الإنتاج الثقافي

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