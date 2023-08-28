"القومية للفنون" تختتم حفلاتها في "صيف الإنتاج الثقافي"

تختتم الفرقة القومية للفنون الشعبية، حفلاتها، اليوم، فى برنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وكانت الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، قد قدمت مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية، أمس الأحد فى الليلة الـ١١ من برنامج صيف الإنتاج الثقافى، تحت إشراف المخرج هانى النابلسى مدير الفرقة، منها "الحجالة، المانبوطى، المجوز، الحصان، أم الخلول، التنورة".

ويشار إلى أنه قد تغنى نجوم فرقة أنغام الشباب التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بباقة متنوعة من أشهر أغانى زمن الفن الجميل، كما يشدو فريق "شباب لايف" بمجموعة من الأغانى الشبابية الشهيرة بجانب عدد من الأغانى الوطنية، تحت إشراف الفنان ماهر عبيد مدير الفرقة.

وكانت قد أحيت فرقة "رضـــا" للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، حفل أمس السبت، بباقة من أروع وأشهر استعراضاتها، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير الفرقة.

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حيث قدمت فرقة "رضـــا" فى الليلة الثالثة لبرنامج صيف الإنتاج الثقافى، ١٠ استعراضات من أشهر أعمالها طوال تاريخها الفنى، منها : " حلاوة شمسنا، الأقصر بلدنا، الاسكندراني، الكرنبة، سماح النوبة، التنورة، الحجالة ".

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه .

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