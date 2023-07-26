اليوم.. فرقة رضا تحيي حفلًا على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية

تستعد فرقة رضا للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، للإحياء حفل فني مساء اليوم الأربعاء، وذلك على خشبة مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية.

برنامج حفل فرقة رضا للفنون الشعبية

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام العاشرة مساءً، وتقدم خلاله الفرقة برنامج فني مميز يضم أشهر العروض والرقصات التي صممها الفنان محمود رضا والموسيقى والألحان للموسيقار على إسماعيل، منها «الإسكندراني، غزل في الريف، الفلاحين، الأقصر بلدنا، النوبة ،الحجالة، العصاية، سماح، موشح غريب الدار، التنورة، والغوازي والفلاحين والمراكبي».

فرقة رضا أول فرق فنون شعبية استعراضية

وتعد فرقة رضا، أول فرقة فنون شعبية استعراضية خاصة، غنائية مصرية، كونها الفنان محمود رضا، وبدأت نشاطها في نهاية الخمسينيات، جرى تأميمها بقرار جمهوري عام 1961، وأصبحت تابعة للدولة، وتقود فرقة حاليا، الفنانة إيناس عبد العزيز مدير عام الفرقة، وإشراف فني وليد طموم، ومحمد الفرماوي كبير مدربين.

وعلى مدى 25 عامًا استطاع صندوق التنمية الثقافية، أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، ومد جسور التحاور بين المثقفين والفنانين وبين الجمهور العريض، فضلاً عن كشف عن المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.