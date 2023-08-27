الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عكاشة لـ"الشاهد": الجماعة عادت إلى مصر إرهابيين محترفين على القتل والاغتيالات من أفغانستان

العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة

كشف العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن بداية خيط الإرهاب في مصر.

وقال خلال لقائه الخاض ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد،:" بدء من الجماعة الاسلامية الموجودة في السجون المصرية، بموجة إرهاب الثمانينات والتسعينات بعد عمليات للقبض والتحري، بعد اغتيال الرئيس السادات، وبدأت الدولة تكافح بواسطة جهاز الأمن الشرطي هذه الجماعات من خلال جهاز أمن الدولة، والذي يجمع معلومات عن الخلايا العديدة والمنتشرة، وفي هذه المرحلة تطور الأداء وتوسع تأثر بأفغانستان، والجماعة استدعت شبابها من كل الدول العربية القادرين علي ممارسة العنف والقتل في أفغانستان".

وأضاف: "التاريخ يوثق أن الذي رشح أيمن الظواهري للسفر لباكستان ومنها لأفغانستان ليشارك في عمليات الإغاثة كان قيادي من جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة كانت تشرف هناك علي عمليات دعم لوجستي ضد العدو السوفيتي، وكانوا هما المشرفين على هذا النشاط، وكان لمصر نصيب في استدعاء شبابها، هذه التدفقات التي خرجت من مصر للانخراط في أفغانستان، والجماعة عادت إلى مصر إرهابيين محترفين على القتل والاغتيالات، والقتل العشوائي وقتل المدنيين الأبرياء، وتوسعت الجماعة وتضخم عددها وتوسعت عملية التجنيد بشكا احترافي وتعاظمت الأعداد المنتمية للجماعة الإسلامية".

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، في تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد اكسترا نيوز محمد الباز خالد عكاشة

مواد متعلقة

استجابة لـ"مساء dmc".. معهد بحوث أمراض العيون يستقبل حالة الطفل يامن

حضور كبير لحفل كايروكى فى مهرجان العلمين الجديدة

"الحركة الوطنية" عن تأييد ترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة: موقفنا ليس وليد اليوم بل منذ السنوات

الفنانة سيمون: الغناء فى مهرجان القلعة له طابع خاص

المصريين الأحرار: نجهز لكيان حملة انتخابية من الشباب لدعم الرئيس السيسى

مديرة المرصد الإفريقى للهجرة: مصر تتعامل مع ملف اللاجئين بمظهر حضارى

حزب مصر أكتوبر: سنطلق حملة "كمل المشوار" لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة

الفنانة نادية مصطفى: بستنى حفلاتى فى مهرجان القلعة من السنة للسنة

الأكثر قراءة

الأجهزة الأمنية تبحث فى لغز جثة سيدة قنا المتحللة

لمرضى جرثومة المعدة.. تجنب هذه الأطعمة

"الباز": سد النهضة أكثر المواضيع التى تم التدليس فيها على الشعب المصرى

بعد اختياره شخصية معرض الطفل.. سماح أبو بكر عزت: تعلمت من يعقوب الشاروني الإخلاص للفكرة

التموين توضح السلع المدعمة التي يصرفها الفرد الواحد بقيمة 50 جنيها

رفض بيع المخدرات.. تفاصيل مقتل بائع على يد جاره في كرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ