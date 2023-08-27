خالد عكاشة لـ"الشاهد": ما حدث في مصر لم يكن بمعزل عن المنطقة العربية

كشف العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الليلة، عن شهادته عن الجماعات التكفيرية والتنظيمات الجهادية وآلية تشكيلها.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن ما يجري في مصر لم يكن بمعزل عن الدول العربية، وكنا شديدي الارتباط بالساحة العربية وينظر لمصر أنها المركز، كما نشأت جماعة الإخوان الإرهابية في مصر وانتشرت فروعها في معظم الدول العربية ومن ثم مناطق كثيرة في العالم، أيضاً النهج العنيف والمباشر الذي سمي في بعض التسميات بالتكفيرية.

أضاف: "وفي البعض الأخر بالجهادية، وهي كلاهما تنظيمات ارهابية تؤمن بمفهوم الإرهاب بمفهومه اللفظي والمادي في المجتمع، فكما كانت مصر هي الشرارة الأولى لتنظيم الإخوان، كانت مستهدفة طوال الوقت بإنشاء هذا المكون الذي له العديد من المنتجات والنسخ الموجودة في منطقتنا، وكان شديد التأثر والتأثير بما يجري في أفغانستان".

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.