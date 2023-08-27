الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شقرة لـ"الشاهد": الإخوان حرضوا محمد نجيب على تقديم استقالته من قيادة الثورة

جمال شقرة
جمال شقرة

أكد جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن الإخوان اقتربوا من محمد نجيب بعد صدامهم مع جمال عبدالناصر.

 

وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت،:" عبدالناصر كان يفهم الإخوان، وكان لابد أن يتحرك بذكاء مع القوي السياسية المختلفة، وكانت النتيجة أنه في عام الـ1954 كان الإخوان وعبدالناصر في الساحة أمام بعضهم".

 

 وتابع:"قبل هذا التاريخ ظن الإخوان أنهم يقدرون علي ضرب مجلس قيادة الثورة بأكمله، لأن عبد الناصر رفض أن يمثل الأخوان حكومة ظل، وبدء يكشر عن أنيابه اتجاهم، وبدء هنا اقتراب الإخوان من اللواء محمد نجيب، وعلاقة الإخوان كانت جيدة بمحمد نجيب، وهو كان جنرال كبير بعيد عن المشهد ولم يكن من ضمن الضباط الأحرار".

 

وأكمل:"الإخوان غازلوا وحرضوا محمد نجيب علي تقديم استقالته من قيادة الثورة، وقبل الاستقالة من مجلس قيادة الثورة في فبراير الـ1954 وكانت أزمة رهيبة لأنه كان من الممكن الإطاحة بمجلس قيادة الثورة، بسبب انتشار المظاهرات في الشوارع، من الإخوان والمدنين، ومن ذكاء عبد الناصر أنه خرج في خطاب وقال أنه لم يتم قبول الاستقالة حتي يضيع عليهم الفرصة، وعمر التلمساني قال لي إن الفرصة ضاعت في فبراير الـ1954 بالقضاء علي مجلس قيادة الثورة".

 

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور. 

الشاهد اكسترا نيوز محمد الباز جمال شقرة

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