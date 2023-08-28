الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أميرة رضا تحيي الليلة الـ١٣ من "صيف الإنتاج الثقافى" غدًا

أميرة رضا
أميرة رضا

تحيى الفنانة أميرة رضا، الليلة الـ١٣ من برنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى التاسعة من مساء غد الثلاثاء ٢٩ أغسطس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

حيث تقدم الفنانة أميرة رضا، مجموعة من اشهر أغانى زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب فى مصر والعالم العربى، مثل كوكب الشرق أم كلثوم وأسمهان وعبد الحليم حافظ ومحمد فوزى وفيروز وشادية .

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه .

نبذة مختصرة عن صيف الإنتاج الثقافي

ويشار إلى أنه قد انطلقت أولي فعاليات برنامج "صيف الإنتاج الثقافي"، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، وذلك في إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا".

كواليس الليلة الأولى من صيف قطاع الإنتاج الثقافي

وقد شهدت الليلة الأولى لبرنامج صيف الإنتاج الثقافي، استقبالا جماهيريا حافلا لاستعراضات فرقتي "رضا للفنون الشعبية" و"القومية للفنون الشعبية"، وهما من أعرق الفرقة الفنية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

مسرح ساحة الهناجر

وأضفى تواجد الفرقتين على مسرح ساحة الهناجر، في برنامج متكامل لأشهر استعراضاتهما في شكل تبادلي، المزيد من البهجة والاستمتاع لدى الجمهور، بما قدموه من روائع الفن الشعبي الذي يعد أحد الأفرع الرئيسية للهوية المصرية، وردد معهم الجمهور كلمات عدد من أغاني الاستعراضات.

أجمل رقصات فرقة رضا للفنون الشعبية

 وقدمت فرقة رضا للفنون الشعبية مجموعة من روائع استعراضات رائد الفن الشعبي الفنان محمود رضا، على أنغام الموسيقار علي إسماعيل، تحت إشراف الفنانة إيناس عبدالعزيز مدير الفرقة، من بينها "حلاوة شمسنا، الأقصر بلدنا، غريب الدار، الكرنبة، النوبة، وفاء النيل، رنة الخلخال"، وغير ذلك من أبرز استعراضات فرقة رضا والتي عرفت بها علي مدار تاريخها الفني.

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انطلاق أولى فعاليات برنامج "صيف الإنتاج الثقافى"

نبذة مختصرة عن صيف الإنتاج الثقافي كواليس الليلة الأولى من صيف قطاع الإنتاج الثقافي مسرح ساحة الهناجر أجمل رقصات فرقة رضا للفنون الشعبية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المخرج خالد جلال

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