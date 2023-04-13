خالد جلال يشيد بتفاعل الجمهور فى حفل أميرة رضا بـ"هل هلالك"

أشاد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، بتفاعل الجمهور فى حفل الفنانة أميرة رضاـ بالليلة الـ ١٤ لبرنامج "هل هلالك" بنسخته السابعة، الذى ينظمه القطاع فى الفترة من ٨ رمضان حتى ٢٢ رمضان، وذلك أمس الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وشدت الفنانة أميرة رضا، بمجموعة من أغانى زمن الفن الجميل بأسلوب موسيقى جديد، منها أغنية "حلوة يا بلدي، أنا والعذاب وهواك، أمتى هتعرف أمتى، يا حبيبي تعالى، بسبوسة، على حسب وداد قلبي، شغلوني، تملي في قلبي، قلب القاسي، أحبك ياني"، بالإضافة إلى ميدلي لأغانى فيروز، موال "يا صاحبي إن بعتني".

ويختتم برنامج "هل هلالك" لياليه اليوم الخميس، بمشاركة من البيت الفنى للمسرح، لرائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وأيضا بحفل غنائى للفرقة الموسيقية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية تشدو فيه الفنانة حنان الخولى بباقة من أشهر الأغانى.

يذكر أن برنامج "هل هلالك ٧" يقدم فى الثامنة والنصف مساء يوميا، فى الفترة من ٨ رمضان حتى ٢٢ رمضان الموافق ٣٠ مارس وحتى ١٣ أبريل، ومفتوح مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصرى .

حفل أميرة رضا بـ"هل هلالك"

حفل أميرة رضا بـ"هل هلالك"