"القومية للفنون" تجذب أنظار جمهور "صيف الإنتاج الثقافى"

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، أحيت الفرقة القومية للفنون الشعبية الليلة العاشرة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافي"، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، أمس السبت، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وقدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية، ومن المقرر أن تواصل الفرقة حفلاتها بالبرنامج اليوم الأحد وغدًا الإثنين ٢٧ و٢٨ أغسطس.

وتحت إشراف المخرج هاني النابلسي مدير الفرقة، تضمن برنامج حفل الفرقة فى الليلة العاشرة لصيف الإنتاج الثقافي استعراضات "الحجالة، الفتوات، المانبوطي، الأغاني، المجوز، الغوازي، الحصان، أم الخلول، التنورة"، التي جذبت أنظار الجمهور وحازت على إعجابه.

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافي، يقام في التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجاري، وذلك في إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيهًا.

صورة من الفعالية

الفرقة القومية للفنون الشعبية