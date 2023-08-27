الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"القومية للفنون" تجذب أنظار جمهور "صيف الإنتاج الثقافى"

الفرقة القومية للفنون
الفرقة القومية للفنون الشعبية

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، أحيت الفرقة القومية للفنون الشعبية الليلة العاشرة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافي"، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، أمس السبت، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وقدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية، ومن المقرر أن تواصل الفرقة حفلاتها بالبرنامج اليوم الأحد وغدًا الإثنين ٢٧ و٢٨ أغسطس.

txt

" أنغام الشباب" تضيء مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون (صور)

وتحت إشراف المخرج هاني النابلسي مدير الفرقة، تضمن برنامج حفل الفرقة فى الليلة العاشرة لصيف الإنتاج الثقافي استعراضات "الحجالة، الفتوات، المانبوطي، الأغاني، المجوز، الغوازي، الحصان، أم الخلول، التنورة"، التي جذبت أنظار الجمهور وحازت على إعجابه.

"حلاوة شمسنا" تضىء مسرح ساحة الهناجر فى الليلة الثانية لـ"صيف الإنتاج الثقافى"

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافي، يقام في التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجاري، وذلك في إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيهًا.

صورة من الفعالية
الفرقة القومية للفنون الشعبية
الفرقة القومية للفنون الشعبية
الفرقة القومية للفنون الشعبية صيف الإنتاج الثقافي الإنتاج الثقافي ساحة مركز الهناجر للفنون مركز الهناجر للفنون الهناجر

الأكثر قراءة

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 فى محافظات مصر

فضل الدعاء للمتوفى وأفضل الأدعية المستحبة عند زيارة المقابر

قناة الناس| محمد عبدالمالك يكشف معاني اليقين في القرآن الكريم (فيديو)

ماسك ينصح العدل الأمريكية برفع دعوى قضائية ضد نفسها

دعاء الفجر اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

جمال شقرة لـ"الشاهد": تقرب عبد الناصر من الإخوان كان مناورة لمعرفة أفكارهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

وائل لطفي

لماذا لا تبيع الحكومة الأمل للناس؟

ماجد حبته

مصر 80 روسيا

لواء. محسن الفحام

الأحزاب.. ومخرجات الحوار الوطنى

د.كريمة الحفناوى

قمة البريكس وتعزيز التعاون الدولى وانضمام مصر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة