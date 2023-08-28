"القومية للفنون" تختتم حفلاتها فى "صيف الإنتاج الثقافى" اليوم

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تختتم الفرقة القومية للفنون الشعبية، حفلاتها، اليوم الإثنين، في برنامج “صيف الإنتاج الثقافي” الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

تفاصيل حفل الفرقة القومية للفنون الشعبية

وكانت الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، قد قدمت مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية، أمس الأحد فى الليلة ال١١ من برنامج صيف الإنتاج الثقافى، تحت إشراف المخرج هانى النابلسى مدير الفرقة، منها "الحجالة، المانبوطى، المجوز، الحصان، أم الخلول، التنورة" .

كما تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية حفل آخر غدا الاثنين ٢٨ أغسطس، وتقدم اشهر فقرتها الاستعراضية الجديد منها والقديم، وسط تواجد جماهيري ضخم بحفلات كاملة العدد.

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام في التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه .

فعاليات مهرجان القلعة

وتتواصل فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حيث تشهد الليلة الرابعة المقامة مساء الاثنين 28 أغسطس على مسرح المحكى امسية تستعيد ذكريات الأعمال الغنائية الشهيرة خلال حقبة التسعينيات .

وفى الثامنة مساء تتغنى الفنانة سيمون فى مشاركتها الاولى بالمهرجان مجموعة من أعمالها الخاصة التى حققت نجاحا كبيرا منها مش نظرة وابتسامة ، مبسوطة ، بتكلم جد ، فيه حاجه كده ، قلبي اللولى وغيرها .

وفى العاشرة مساء يقدم الفنان هشام عباس باقة من أعماله الجماهيرية الخاصة منها نارى نارين ، حلال عليك ، حبيتها ، تعالى ، حالة ، سهران وغيرها .

الحفل

الحفل

الحفل