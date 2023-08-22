الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وفاة مخترع الــ"بى دى إف".. تعرّف على أبرز المحطات فى حياته

عالم الحاسوب الأمريكي
عالم الحاسوب الأمريكي جون إدوارد وارنوك

توفي عالم الحاسوب الأمريكي جون إدوارد وارنوك الذي ابتكر نسق الملفات "بي دي إف"، وشارك في تأسيس نظام "أدوبي سيستمز"، عن عمر ناهز اثنين وثمانين عامًا.

وأصدرت شركة أدوبي بيانا قالت فيه: "إن رائد الأعمال في وادي السيليكون وعالم الحاسوب توفي  محاطًا بأسرته".

ولم تعلن الشركة في بيانها سبب وفاة وارنوك أو أين حدثت.

وقالت أدوبي: "لقد ترك تألق جون وابتكاراته أثرًا لا يمحى على شركة أدوبي وصناعة التكنولوجيا والعالم".

من هو مبتكر الـ"بي دي إف"؟

عمل وارنوك بشركة "زيروكس" قبل أن ينشئ هو وزميله تشارلز جيشكه شركة لتنفيذ فكرة كانت تلقى رفضًا في عام 1982.

وبعد قرابة العقد، استعرض وارنوك نسخة مبكرة من نسق الملف القابل للنقل أو "بي دف إف" ليغير طريقة تبادل المستندات.

وارنوك الذي تعود أصوله لضاحية هولادي في مدينة سولت ليك، كان قد وصف نفسه بأنه كان طالبًا عاديًا متوسط المستوى أشرقت قدراته العقلية في الرياضيات في وقت لاحق.

نال درجة البكالوريوس في الرياضيات ودكتوراة في الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب من جامعة يوتاه.

كان نجلًا لمحام محلي بارز، لكنه كان طالبًا متوسط القدرات، إلى أن أبدى أحد معلمي مدرسة أوليمبوس الثانوية اهتمامًا به، كما قال لمجلة خريجي جامعة يوتاه "كونتينيوم" عام 2013.

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