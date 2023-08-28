ثالث ليالى مهرجان القلعة تضىء سماء القاهرة.. وتألق هانى شاكر ونادية مصطفى (صور)

أضاءت سماء القاهرة بأمسية مميزة جاءت ضمن ثالث ليالي فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

وعلى مسرح المحكى، واصل النجم هانى شاكر تأكيد استحقاقه لقب أمير الغناء العربى، الذى ناله بعد نجاح مشواره الفنى والاستحواذ على وجدان عشاقه، وتغنى بكوكبة من أعماله الجماهيرية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى كان منها: بحبك ياغالى، شاور، كل ليلة، لو رحت بعيد، فرق ف الاحساس، ماتهدديش، ياريتنى، اصاحب مين، نسيانك صعب، مشتريكى، كدة برضه ياقمر، وعد منى، مش بعتب عليك، حنعيش، لو بتحب، لسة بتسألى على الضحكاية وغيرها الى جانب جانا الهوي لـ عبد الحليم حافظ.

وظهرت قبله النجمة نادية مصطفى بكامل لياقتها الفنية وتغنت باحدث أعمالها بعنوان “يسلملى ذوقهم” والتى نالت إعجاب واستحسان الجمهور، إضافة الى عدد من أغانيها الشهيرة كان منها: ادعوا لمصر، الليلة دى، سلامات، الصلح خير، جاى ف إيه، مسافات، إلى جانب عدد من مؤلفات نجوم زمن الفن الجميل منها مالى لـ وردة، ياساعة بالوقت اجرى لـ نور الهدى، أنا قلبى ليك ميال لـ فايزة أحمد، من حبى فيك يا جارى لـ حورية حسن.

45 حفلا متنوعا فى مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر، وتضم 45 حفلا متنوعا، منها 31 حفلا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، أحمد جمال، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي ، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن على، المنشد احمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، اضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

هاني شاكر من حفل مهرجان القلعة

هاني شاكر من حفل مهرجان القلعة

حفل مهرجان القلعة

نادية مصطفى من حفل مهرجان القلعة

نادية مصطفى من حفل مهرجان القلعة

هاني شاكر من حفل مهرجان القلعة

هاني شاكر من حفل مهرجان القلعة

نادية مصطفى من حفل مهرجان القلعة

نادية مصطفى من حفل مهرجان القلعة

نادية مصطفى من حفل مهرجان القلعة