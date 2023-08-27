ليالى الفن والمتعة.. مهرجان القلعة يبهر الجمهور بخلطة «الشبابى والتسعينياتى»

فى ثانى أيام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الحادية والثلاثين، أحيا أوركسترا القاهرة السيمفونى وفريق وسط البلد ليلة استثنائية وسط حضور وتفاعل كبيرين من الجمهور.

وقدم حفل أوركسترا القاهرة، بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، مختارات من أوبرا كارمن لبيزيه، ومن «خاتشاتوريان» إلى جانب رقصات مجرية لـ«برامز»، وقدمت الميتزوسوبرانو أمينة خيرت بعض الأغنيات الأوبرالية.

وأعرب المايسترو محمد سعد باشا عن سعادته بالمشاركة فى الدورة، قائلًا: «سعيد بعودة مشاركة الأوركسترا فى فعاليات المهرجان بعد مشاركة وحيدة له منذ سنوات عديدة»، موجهًا الشكر للدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، على حرصهما على تنفيذ حفل موسيقى لفرقته.

كما قدم تحية للجمهور على وعيه بمثل هذه الحفلات التى تقام فى الأغلب داخل مسارح دار الأوبرا المصرية، مشيرًا إلى أن المهرجان يعرّف الجمهور بالأعمال الكلاسيكية العريقة.

وعقب انتهاء فقرة أوركسترا القاهرة، صعد على المسرح فريق «وسط البلد» بشكل لافت، عازفًا إيقاعات مبهجة مع تصفيق وهتاف جماهيرى ضخم، ونجح الفريق فى تجسيد مشاعر وأفكار وطموحات الشباب والجيل الجديد، بمجموعة من الأعمال الغنائية المستلهمة من واقع المجتمع.

وأبهر المطرب هانى عادل، عضو الفريق، الجمهور بأغنية «قُل للمليحة» وسط تفاعل وصيحات عدد كبير من الحاضرين، كما قدم الفريق أغنية «هيلا هوب» الشهيرة وأغنية «عنيكى المسكرات» وأغنية «آه يا لالالى» و«تلاميذ افتكرونا عجزنا» و«أنتيكا» و«يا رب يا معز» وغيرها.

وأعرب المطرب هانى عادل عن سعادته بالمشاركة فى الدورة قائلًا: «جمهور القلعة عزيز علينا لأن بعد ما بدأنا وأسسنا فريق وسط البلد بعدها بـ٤ سنوات شاركنا فى مهرجان القلعة عشان كده ليه معزة خاصة عندى وعند الفريق، وبنبقى حريصين نشارك فيه كل عام، عشان بنفتكر دايمًا بدايات الفريق والنجاح اللى حققه».

وأحيا أمير الغناء العربى هانى شاكر والنجمة نادية مصطفى حفلًا، الأحد، بحضور جماهيرى كبير، وقدم الثنائى عددًا من الأغانى الشهيرة وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور. كما تحيى النجمة سيمون الليلة حفلًا بالمهرجان بصحبة فرقتها الموسيقية، وبعدها يصعد النجم هشام عباس وفرقته؛ ليقدم الثنائى ليلة تحمل طابع التسعينيات.