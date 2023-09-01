محافظ أسيوط: تكثيف الحملات الميدانية على الأسواق.. وتحرير 16 محضرًا متنوعًا

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكل المحلات؛ لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك والتأكد من توافر السلع الأساسية والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية لمنع استغلال المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر لردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة المواطن.

وأضاف محافظ أسيوط، إنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، موجهًا بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

حملة تفتيشية في الغنايم

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم ، برئاسة مصطفى علي، رئيس المركز حملة تفتيشية على الأسواق والمحلات العامة بنطاق المدينة بالاشتراك مع إدارة تموين الغنايم ومباحث التموين للتأكد من الأسعار وجودة المنتجات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرًا متنوعًا خلال يوم واحد منها محاضر خلال المرور على المخابز البلدية بدائرة المركز تنوعت ما بين نقص في وزن الرغيف وخبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة وعدم نظافة المخبز والأدوات المستخدمة فى العجن كما تم تحرير عدة مخالفات منها محضر أعلاف طيور غير مدون عليها بيانات الإنتاج وضبط بعض السلع التموينية من سكر وزيت ومكرونة تباع لدى عدد من البقالين خارج منظومة التموين وتم تحرير المحاضر وإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع المنتجات الغذائية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية بناءا على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والوقوف على مدى صلاحية السلع المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

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