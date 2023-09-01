محافظ أسيوط: رصف طرق وشوارع مركز القوصية ضمن الخطة الاستثمارية

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن بدء استكمال خطة الرصف بمركز القوصية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 ورصف عدد من الطرق بأطوال 6 كم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل الراحة لهم في النقل والانتقال تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط، إلى ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة والتي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تنفيذها وفقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية.

تنفيذ خطط التنمية ورفع قدرات البنية الأساسية

وأكد اللواء عصام سعد، تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع وفقًا للمواعيد المحددة مسبقًا وطبقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.

ومن جانبه قال اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، إنه تم البدء في أعمال إعادة الرصف لطريق القوصية - بني ادريس - بني صالح - بني هلال بطول 6كم ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة لمركز القوصية للعام المالي 2023 - 2024.

وجارٍ أعمال المسح والنظافة والتسوية للطرق حاليًا تحت إشراف محمد عبدالحميد الشريف، القائم بأعمال نائب رئيس المركز وينضم هذا الطريق إلى أعمال الرصف التي نفذتها الوحدة المحلية خلال الخطة الاستثمارية الموحدة للمركز لعام 2022/2023 والتى شملت شبكة موسعة من الطرق منها طريق منشأة خشبة / كوبري أبو كليلة بالتتالية بطول 4.8 كم وأيضًا من ضمنها طريق طراد النيل وهو رصف انشائي جديد للطريق بطول 4.25 كم وطريق بلوط / منشاة خشبة بطول 4.5 كم.

وذلك في إطار تكوين شبكات طرق بالقرى ترتقي وتحسن من الخدمات المقدمة للمواطن والتسهيل عليهم وتحقيق السيولة المرورية والبدائل للطرق الرئيسية، مؤكدًا متابعة الأعمال التي ينفذها مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة لمراعاة شروط ومواصفات الجودة لأعمال الرصف تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتحسين أكبر قدر من الخدمات المقدمة للمواطنين في ضوء الإمكانيات المتاحة.

رصف طرق

رصف طرق

رصف طرق

رصف طرق

رصف طرق

رصف طرق

رصف طرق

رصف طرق

رصف طرق