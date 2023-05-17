رئيس جهاز حماية المستهلك السابق: الحوار الوطني توجه جديد في مصلحة المواطن

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، إن المحور الاقتصادي من أهم المحاور الموجودة في الحوار الوطني، والذي يعتبر توجه جديد.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، خلال لقاء خاص ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني تعد دعوة مقدرة من الشعب المصري، ومن كل منظمات المجتمع المدني والأحزاب، لأنها تستهدف في النهاية مصلحة المواطن المصري.

وتابع بأن الحوار الوطني يتم فيه التعامل مع الواقع بفكر جديد لمواجهة التحديات والاهتمام بالمواطن، لافتا إلى أنه من خلال لجنة العدالة الاجتماعية تناولت جلسة أمس دراسة المشكلات الموجودة، الواقع، التحديات، الرؤية المستقبلية.

وأوضح أن المحور الاقتصادي يصب في النهاية لتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية بمختلف أنواعها وأشكالها، تستهدف العدالة الاجتماعية سواء برنامج تكافل وكرامة وإجراءات الدولة لمواجهة زيادة الأسعار وتوفير السلع من خلال المنافذ المختلفة للقوات المسلحة والشرطة ووزارة التموين.