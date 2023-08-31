الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل مواد غذائية وسط الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة علي حريق بأحد المحال التجارية المتخصصة فى بيع المواد الغذائية، مما رجحت المعاينة الأولية سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بنشوب حريق بمحل بمحطة الرمل



تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بأحد المحال التجارية المتخصصة فى بيع المواد الغذائية، بشارع صفية زغلول بمحطة الرمل بدائرة قسم الشرطة، دون حدوث إصابات بين المواطنين.

المعاينة الأولية: حدوث ماس كهربائي



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة العطارين وقوة من الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، ترافقهم سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على النيران، وبالمعاينة والفحص تحرر نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي مما أدي إلي اشتعال النيران وامتدادها إلى المحل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

الحماية المدنية

الحماية المدنية

الحماية المدنية

الحماية المدنية