الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة علي حريق نشب داخل محل لبيع اللحوم بجمرك الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، من السيطره علي حريق نشب فى أحد المحال التجارية لبيع اللحوم بمنطقة الجمرك، دون حدوث إصابات أو خسائر في الارواح، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من قسم شرطة الجمرك، يفيد بنشوب حريق بأحد محال بيع اللحوم بشارع إسماعيل صبري بدائرة قسم الشرطة، دون حدوث إصابات بين المواطنين.

على الفور انتقل ضباط قسم شرطة الجمرك ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، ترافقهم سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على النيران، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

واستعجلت نيابة المنتزة ثان بالاسكندرية، تحريات المباحث حول نشوب حريق بمحل اسماك بسور قطار ابو قير داخل سوق المعمورة التابع لحي المنتزه ثان شرق المحافظ، مما ادي الي توقف حركة القطارات لدقائق دون أن يتسبب الحريق في أي خسائر في الأرواح أو إصابات للمواطنين في السوق، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة اثار الحريق وحصر التلفيات، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

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