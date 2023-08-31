الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الثانوية العامة.. الكشف الطبي لطلاب جامعة المنصورة 2023

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة

الكشف الطبى لطلاب جامعة المنصورة 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر خلال السطور التالية.

الكشف الطبي لطلاب جامعة المنصورة 2023

كان رئيس جامعة  المنصورة تابع منذ أسبوع مضى تقريبا أعمال الكشف الطبي الخاص بالطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وكانت جامعة المنصورة الجديدة  أعدت  عيادات طبية مجهزة لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، حيث تم تزويدها بالكوادر الطبية اللازمة لإجراء كشف باطني عام، وقلب وصدر، وكشف نظر، فضلاً عن توفير الأجهزة المعملية اللازمة لعمل تحاليل طبية شاملة، مع توفير المستلزمات الوقائية بكل عيادة ومعمل تحاليل.

الكشف الطبى لجامعة المنصورة 2023

وعلى صعيد متصل أكدت مصادر معنية داخل الجامعة فى عدة تقارير صحفية أنه سيتم الاحتفاظ بنتائج الكشف الطبي لعمل سجلات متابعة صحية للطلاب، خاصة المصابين منهم بأمراض مزمنة، مع التأكيد  على  تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في ظل مكافحة انتشار الفيروسات المختلفة.

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الكشف الطبى لجامعة المنصورة 2023

وأوضحت الجامعة فى بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني على المتابعة المستمرة لأعمال الكشف الطبي وتواجد الأطباء وهيئة التمريض، والعمل على تذليل أية عقبات تواجه الطلاب، وكذلك الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية التي اتخذتها الجامعة حفاظا على الجميع، لافتًا إلى أن الجامعة قد رفعت درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات الطبية المختلفة بالجامعة لاستقبال الطلاب.

الكشف الطبي لجامعة المنصورة 2023

يذكر أن مجلس الجامعة بقيادة رئيس الجامعة، الدكتور معوض محمد الخولى، اعتمد الخطة الزمنية للدراسة للعام الجامعي 2023-2024 بكل كليات الجامعة، على أن تبدأ الدراسة بكلية الطب اعتباراً من 16 سبتمبر 2023 المقبل، وتثبيت الرسوم الدراسية للسكن الجامعي، ومناقشة تقرير المنح الدراسية لطلاب الجامعة، واعتماد الخطة الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 لكل برامج الجامعة، واعتماد صلاحيات بنوك الأسئلة للمقررات المطروحة في العام الجامعي 2023-2024.

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