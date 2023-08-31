جامعة السويس تعلن مواعيد إجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد

أعلنت جامعة السويس، عن مواعيد إجراء الكشف الطبي المقرر على الطلاب الجدد قبل التحاقهم بكليات الجامعة.

وناشدت الجامعة الطلاب في بيان لها اليوم الخميس بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لكل كلية والواردة في الجدول المرفق.

مراجعة الدليل

وأكد البيان على الطلاب مراجعة الدليل المنشور على الموقع الرسمي للجامعة لمعرفة خطوات التسجيل وإجراء دفع رسوم الكشف الطبي.

فيديو توضيحي

ونشرت جامعة السويس فيديو على موقعها الرسمي نصحت الطلاب باتباع الخطوات الموضحة به، بهدف تيسير عملية التسجيل.

وأوضح البيان، أن الطالب سيتمكن من حجز الكشف الطبي عن طريق تسجيل بياناته على رابط على توقع الجامعة وتسديد مصروفاته بدءً من يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023.

وشددت الجامعة على الطلبة والطالبات الاحتفاظ بإيصال الدفع "فوري" لتسليمه للإدارة الطبية.

عنوان مقر الإدارة الطبية

وأشارت الجامعة، إلى أن مقر الإدارة الطبية بالمجمع الرئيسي لجامعة السويس بمحافظة السويس- مدينة السلام 1 أول طريق السويس القاهرة.

المستندات المطلوبة

ويتوجه الطالب عقب انتهاء من إجراءات الكشف الطبي، للكلية المرشح لها لاستكمال القيد على أن يكون معه المستندات المطلوبة وهي:

• أصل شهادة الثانوية العامة + عدد 2 صورة منها.

• 8 صورة شخصية 4×6

• بطاقة الترشيح للكلية + 2 صورة منها

• 2 صورة لبطاقة الرقم القومي.

• 2 شهادة ميلاد مميكنة حديثة + 2 صورة منها + 2 ملف + حافظة أوراق.

• دفع مصاريف الكلية باستخدام أي فيزا كارد.

أما الطلاب الذكور مطلوب منهم علاوة على المستندات السابقة ما يلي:

شهادة ميلاد مميكنة حديثة موضح بها (الرقم الثلاثي) + صورة منها.

نموذج 2 جند.

وتناشد إدارة جامعة السويس الطلبة والطالبات بضرورة متابعة موقع الجامعة الإلكتروني صفحتها الرسمية باعتبارهما المصدر الرئيسي للمعلومات عن التقديم والدراسة.