"أساطير بيت الكرتلية".. ورشة حكي جديدة للأطفال في بيت السناري "الأحد المقبل"

ينظم بيت السناري، بحي السيدة زينب بالقاهرة، ورشة حكي تفاعلية جديدة للأطفال، وذلك يوم الأحد 3 سبتمبر، في تمام الساعه 11 صباحًا.

ويقدم الورشة التدريبية، الكاتب والمترجم محمد رمضان حسين، وهي موجهة للأطفال من سن 8 إلى 16 سنة.

أيضًا سيكون هناك نشاط يدوي مصاحب للحكايات سيتضمن تلوين بعض الصور واللوحات التي تحكي تلك القصص العجيبة.

ماذا عن ورشة الحكي؟

هي ورشة حكي تفاعلي تستعرض حكايات وأساطير بيت الكرتلية وعالمه العجيب والغريب كالسرداب والكنز المدفون وبئر الوطاويط وغيرها، وبعض الأساطير المرتبطة بالمنطقة وتاريخها الشعبي مثل حكاية جبل يشكر المقام عليه جامع ابن طولون وبيت الكرتلية وهي الحكايات التي رواها الشيخ سليمان الكريتلي آخر من سكن البيت من العائلة وخادم ضريح سيدي هارون الحسيني المجاور للمنزل وقد جمع تلك الحكايات الميجور جاير أندرسون في كتاب يحمل العنوان نفسه.

يشار إلى أن الورشة مجانية، والدخول بأسبقية الحضور، وهي ضمن البرنامج الصيفي للأطفال "صناع الغد".