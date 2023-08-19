السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"حكاية القائد جحوتى" ورشة حكى ببيت السنارى غدًا

بيت السناري
بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري، التابع لقطاع التواصل الثقافي، ورشة بعنوان "حكاية القائد جحوتي"، يقدمها الكاتب والمترجم محمد رمضان حسين، وهي موجهة للأطفال من سن 7 إلى  12 سنة، ومن المقرر أن تعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غد الأحد 20 أغسطس، في مقر بيت السناري بالسيدة زينب بالقاهرة؛ وتأتي هذه الورشة ضمن البرنامج الصيفي للأطفال "صناع الغد".

وتعد "حكاية القائد جحوتي" ورشة حكي تفاعلية تستعرض قصة غزو مدينة يافا والاستيلاء عليها لتأمين حدود الأراضي المصرية بواسطة القائد جحوتي في عصر الملك تحتمس الثالث، وتتناول قصة الاستيلاء على المدينة بالحيلة بعد أن صمدت أمام حصار الجيش المصري لها، فلجأ قائد الحملة العسكرية "جحوتي" إلى حيلة للدخول إلى المدينة عبر إخفاء مجموعة من الجنود داخل سلال ضخمة وتركها أمام بوابات المدينة، وهي الحيلة التي أعيد استخدامها بعد مئات السنين مع قصص تاريخية أخرى مثل حصان طروادة وعلي بابا والأربعين حرامي.

بيت السنارى

يعتبر بيت السناري واحدًا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة، بناه صاحبه إبراهيم كتخدا السناري وأنفق عليه أموالًا طائلة، عرف هذا البيت كأحد ثلاثة بيوت ولكن بيت السناري هو البيت الوحيد الباقى من البيوت، وهو تابع لمكتبة الإسكندرية، ويشهد تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية به.

ويمثل بيت السناري الأثري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801، فأقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.

البرنامج الصيفي للأطفال المترجم محمد رمضان حسين الملك تحتمس الثالث بيت السناري قطاع التواصل الثقافي مكتبة الاسكندرية ورشة حكي

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