لو فاتك التريند| رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي دور ثان.. وأسعار العملات اليوم

تصدرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية والتي تنوعت بين السياسية والعالمية والرياضية والاجتماعية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

نصائح نفسية لأهالي طلاب المرحلة الثالثة قبل انطلاق التنسيق

انتهى طلاب الثانوية من المرحلة الثانية، كما حصلوا على نتيجة رغباتهم عقب الإعلان عنها، الإثنين الماضي، وبذلك يتبقى طلاب المرحلة الثانية في التعرف على مسيرتهم التعليمية بالجامعة، والذين ينتظرون الإعلان عن فتح باب التقديم.. للمزيد اضغط هنا.

بعد انقلاب الجابون.. إلى أين تتجه الأوضاع في غرب إفريقيا؟

قال الأكاديمي السوداني محمد تورشين، إن انقلاب الجابون يثبت أن الأوضاع في إفريقيا خصوصًا في غرب إفريقيا تتجه نحو مسار أكبر وتوسع موجة هذه الانقلابات، مشيرًا إلى أن هشاشة الوضع في هذه الدولة وضعف الديمقراطية كان سببا رئيسيا في هذه الانقلابات.. للمزيد اضغط هنا.

كل ما تريد معرفته عن قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

كل ما تريد معرفته عن قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة مراسم قرعة "التشامبيونزليج"، التي ستُجرى اليوم الخميس.. للمزيد اضغط هنا.

اللينك شغال.. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي دور ثاني 2023

مع انتهاء امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، حرص الطلبة وأولياء أمورهم على معرفة رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي دور ثاني ٢٠٢٣ عبر جوجل، حرصا للاطمئنان على مستقبل أبنائهم، في العام الدراسي الحالي 2022-2023، وجاء ذلك عقب انتهاء امتحانات الدور الثاني منذ يومين.. للمزيد اضغط هنا.

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 31-8-2023

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس المستوى السعري الذي سجله منذ عدة اشهر، حيث سجل سعرالدولار على شاشات البنك المركزي المصري 30.8423 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الخميس 31-8-2023.. للمزيد اضغط هنا.