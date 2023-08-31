الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي دور ثان.. وأسعار العملات اليوم

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية والتي تنوعت بين السياسية والعالمية والرياضية والاجتماعية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

نصائح نفسية لأهالي طلاب المرحلة الثالثة قبل انطلاق التنسيق

انتهى طلاب الثانوية من المرحلة الثانية، كما حصلوا على نتيجة رغباتهم عقب الإعلان عنها، الإثنين الماضي، وبذلك يتبقى طلاب المرحلة الثانية في التعرف على مسيرتهم التعليمية بالجامعة، والذين ينتظرون الإعلان عن فتح باب التقديم.. للمزيد اضغط هنا.

بعد انقلاب الجابون.. إلى أين تتجه الأوضاع في غرب إفريقيا؟

قال الأكاديمي السوداني محمد تورشين، إن انقلاب الجابون يثبت أن الأوضاع في إفريقيا خصوصًا في غرب إفريقيا تتجه نحو مسار أكبر وتوسع موجة هذه الانقلابات، مشيرًا إلى أن هشاشة الوضع في هذه الدولة وضعف الديمقراطية كان سببا رئيسيا في هذه الانقلابات.. للمزيد اضغط هنا.

كل ما تريد معرفته عن قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

كل ما تريد معرفته عن قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة مراسم قرعة "التشامبيونزليج"، التي ستُجرى اليوم الخميس.. للمزيد اضغط هنا.

اللينك شغال.. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي دور ثاني 2023

مع انتهاء امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، حرص الطلبة وأولياء أمورهم على معرفة رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي دور ثاني ٢٠٢٣ عبر جوجل، حرصا للاطمئنان على مستقبل أبنائهم، في العام الدراسي الحالي 2022-2023، وجاء ذلك عقب انتهاء امتحانات الدور الثاني منذ يومين.. للمزيد اضغط هنا.

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 31-8-2023

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس المستوى السعري الذي سجله منذ عدة اشهر، حيث سجل  سعرالدولار على شاشات البنك المركزي المصري 30.8423 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الخميس 31-8-2023.. للمزيد اضغط هنا.

جوجل لو فاتك التريند تنسيق المرحله الثالثه محمد تورشين دوري ابطال اوروبا بطولة العالم نور الشريف الفنان عثمان محمد علي

مواد متعلقة

أخبار فاتتك| "الإحصاء" يعلن ارتفاع التضخم الشهري وتراجع طفيف للذهب

أخبار الظهيرة.. تشييع جثمان عبدالله حسن يوسف.. والتعليم: شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023

أخبار الظهيرة| "المركزى" يكشف أسباب ارتفاع السيولة وانهيار عقار بالإسكندرية

أخبار فاتتك| الرئيس السيسى يشارك فى قمة "ميثاق التمويل" وتشغيل مستشفى التأمين بالعاصمة الإدارية

أخبار فاتتك| أسعار الذهب اليوم الخميس.. وجماهير الرجاء تستفز الوداد بـ"سطلانة"

أخبار فاتتك|هبوط طائرة "مصر للطيران" بأمان فى جدة ومواعيد مباريات اليوم

أخبار الظهيرة| الرئيس السيسى يفتتح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز.. وحالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أخبار فاتتك| بدء امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية ومواعيد مباريات اليوم

الأكثر قراءة

البريد المصرى يشارك فى منتدى الأعمال البريدى بمدينة أروشا بتنزانيا

متحدث وزارة العمل: وظفنا أكثر من 7 ملايين مواطن فى عهد الرئيس السيسى

كريستيانو رونالدو أفضل لاعب فى الدورى السعودى لشهر أغسطس

"الباز": الأحزاب تطالب الرئيس السيسى بالترشح لاستكمال مشروع 30 يونيو الممتد

مع اقتراب العام الدراسي.. منافذ البيع المخفضة للأهالي بمبادرة "كلنا واحد"

محافظ قنا يبحث استكمال الدراسات الخاصة بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال