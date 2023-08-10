أخبار فاتتك| "الإحصاء" يعلن ارتفاع التضخم الشهري وتراجع طفيف للذهب

أخبار عديدة تم نشرها وتداولها في الصباح الباكر، اليوم الخميس، وشملت جوانب متعددة اجتماعية ورياضية وفنية وعالمية، وفي هذا السياق ترصد "الدستور" لكم أبرزها بنشرة "أخبار فاتتك".

- تراجع طفيف لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 10-8-2023

تراجعت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم ، حيث سجل الذهب عيار 21 –أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – 2158 جنيه فاقدًا جنيه واحد، كما تراجعت كافة أعيرة الذهب لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- تعليق ناري من ميدو على حرب التصريحات بين شيكابالا ومرتضى منصور

علّق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق عضو اللجنة الفنية بالنادي، على الأزمة الحالية بين مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، ومحمود عبدالرازق، قائد فريق كرة القدم لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- "الإحصاء" يعلن ارتفاع التضخم الشهري 2% لشهر يوليو 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2%، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (181.1) نقطة لشهر يوليو 2023 لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- أسعار الدواجن اليوم فى مصر الخميس 10-8-2023

ارتفعت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم بنحو جنيهين خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 64 جنيها، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، في حين استقرت أسعار البيض في المزارع، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر الخميس 10-8-2023 لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- التحقيقات الفيدرالى تقتل شخصًا يشتبه فى تهديده باغتيال الرئيس بايدن

قتل عناصر في مكتب التحقيقات الفيدرالي شخصا يشتبه في تهديده باغتيال الرئيس جو بايدن قبل ساعات من وصوله إلى ولاية يوتا الأمريكية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- أبرزها قوائم الانتظار وتجارة الأعضاء.. قضايا يناقشها فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان

دخل فيلم “ع الزيرو” منذ أيام قليلة دور العرض المصرية، ويخوض بطولته الفنان محمد رمضان والنجمة نيللى كريم، ويحمل توقيع الكاتب مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل، لاستكمال القراءة (اضغط هنا)