تعليق نارى من ميدو على حرب التصريحات بين شيكابالا ومرتضى منصور

علّق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية بالنادي، على الأزمة الحالية بين مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء ومحمود عبد الرازق قائد فريق كرة القدم.

واشتعلت الأزمة بين الطرفين بسبب تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك، والتي كشف خلالها عن قيادة شيكالا حملة تمرد اللاعبين بسبب المستحقات.

ورد شيكابالا على تصريحات مرتضى منصور ببيان رسمي.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك لديه كثير من الأزمات والمشاكل الكل يعلمها والنادي لا يحتاج إلى مزيد من الأزمات ويجب أن نتجنب المشاكل حاليا داخل النادي".

وأضاف: "ما قاله مرتضى منصور فيما يخص شيكابالا قيل في وقت غير مناسب على الإطلاق، وأناشد مرتضى منصور أرجوك كفى أزمات ومشاكل للزمالك".

وتابع: "شيكابالا لا يستحق كل هذا الهجوم، وليس له أي ذنب في تأخير أموال سبورتنج لشبونة".

وواصل حديثه: "قناة الزمالك من الأمس تهاجم شيكابالا، وليس شيكا الذي يتم مهاجمته بهذا الشكل فهو أحد رموز النادي".

واستكمل: "يوجد شياطين حول كلا الطرفين يحاولون استغلال الوضع الحالي، وإذا وقع الزمالك الكل سيكون خاسرًا".

واختتم: "رسالتي لكل الزملكاوية، هذا وقت الاتحاد والتماسك لإظهار حبكم ودعمكم لنادي الزمالك".